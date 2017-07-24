Строительство эстакады, соединяющей улицу Генерала Дорохова с Мосфильмовской на западе Москвы, планируется завершить в текущем году.

Как сообщает портал столичного правительства, дорожный участок откроет для автомобилистов прямой выезд из Москвы, без заезда на Можайское шоссе. Раньше у водителей не было возможности выехать в область с Мосфильмовской улицы напрямую — приходилось тратить время на дорогу в объезд, загружая крупные магистрали.

Московские власти отмечают, что эстакада поможет распределить транспортный поток и сделает местную дорожно-транспортную сеть удобнее.