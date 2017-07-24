С серьезной проблемой могут столкнуться жители итальянской столицы, сообщает The Times. Из-за сильной засухи в Риме может наступить период ограниченной подачи воды, от которого пострадают не только местные жители, но и сельскохозяйственный сектор.

Начиная со среды будет запрещен забор воды из озера Браччано, одного из главных источников питьевой воды для жителей Рима. В результате около полутора миллиона римлян останутся без доступа к воде озера. Также власти города приняли решение отключить знаменитые римские фонтаны в целях экономии водоснабжения.

Проблема воды в Риме связана в первую очередь с недостаточным количеством дождей (26 против 88 дождливых дней за тот же период прошлого года), что повлияло на уровень воды в водоемах. Эксперты отмечают также, что проблема водоснабжения в итальянской столице усугубляется плачевным состоянием водопроводов, из-за протечек теряющих до половины воды.