Власти Турции не собираются рекомендовать отелям отказаться от системы «всё включено» (All inclusive). Об этом заявил заместитель министра культуры и туризма страны Хюсейн Яйман.

По его словам, система функционирует успешно и в ближайшие годы сохранится. Яйман также подчеркнул, что решение о применении или неприменении системы «всё включено» принимает рынок и отельеры, а не министерство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости». Замминистра также отметил, что функционированием системы «всё включено» доволен частный сектор.