Двое детей пострадали в ДТП под Курском
Крупное ДТП произошло в деревне Ширково под Курском. В результате столкновения автомобиля «Ока» с Daewoo пострадали четыре человека.
Как сообщает ресурс KurskCity.ru со ссылкой на областное УГИБДД, «Ока», выезжая со второстепенной дороги, не дала преимущество в движении иномарке. От удара отечественная легковушка опрокинулась.
Все находившиеся ее в салоне пассажиры и водитель получили травмы. Сейчас они госпитализированы. Среди пострадавших — мальчики 2 и 4 лет.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.