Крупное ДТП произошло в деревне Ширково под Курском. В результате столкновения автомобиля «Ока» с Daewoo пострадали четыре человека.

Как сообщает ресурс KurskCity.ru со ссылкой на областное УГИБДД, «Ока», выезжая со второстепенной дороги, не дала преимущество в движении иномарке. От удара отечественная легковушка опрокинулась.

Все находившиеся ее в салоне пассажиры и водитель получили травмы. Сейчас они госпитализированы. Среди пострадавших — мальчики 2 и 4 лет.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.