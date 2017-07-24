По факту смерти ребенка в детской городской клинической больнице № 1 Твери было возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в феврале. Пациента привезли из клиники скорой медицинской помощи в реанимацию ДГКБ № 1. Он находился в состоянии комы. Через 15 дней ребенок скончался от остановки сердца.

Медицинские работники подозреваются в ненадлежащей организации работы и недостаточной квалификации для оказания помощи. Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», в обоих учреждениях изъяты документы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. В случае установления вины медиков им грозит 3 года лишения свободы.