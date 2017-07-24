Пригородная электричка в Одинцово пришла на платформу в область, а не на московское направление. Пассажиры подверглись опасности, срочно перебегая пути перед поездом, чтобы уехать в нужном направлении.

24 июля ряд поездов в Одинцово отменили. На платформе в направлении к Москве столпилось большое число ожидающих. Но электричка пришла на другую платформу. Пассажирам пришлось массово перебегать железнодорожный мост, многие прыгали прямо на пути, чтобы успеть на поезд, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Чтобы все успели воспользоваться транспортом, один из пассажиров нажал стоп-кран. Машинист электропоезда в ответ по громкой связи грубо осадил нарушителя.