Евросоюз надеется, что диалог с Турцией по вопросам энергетики, миграции и борьбы с терроризмом будет продолжен, несмотря на разногласия.

Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в преддверии очередных переговоров в Брюсселе с участием дипломатов высшего уровня обеих сторон.

«Мы будем обсуждать разные области — например, мы будем говорить об особом диалоге высокого уровня в области энергетики, миграции, борьбы с терроризмом, мы призовем продолжить их», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он добавил, что разногласия между Брюсселем и Анкарой остаются по многим вопросам, в том числе правовым. Так, в ЕС считают, что Турция слишком широко трактует терроризм в своих законах.