Презервативы стоит продавать по сниженным ценам для определенных групп населения, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

«Совсем бесплатно раздавать кажется не очень эффективным, потому что тогда пренебрежительно относятся. А вот продавать по сниженным ценам для определенных групп населения, да и вообще снизить стоимость, потому что она очень высока, — это более правильный путь», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Он также отметил, что самое большое число случаев заражения ВИЧ отмечается в 25–30 лет. По словам Покровского, в России также нужно провести специальные испытания презервативов различных производителей и дать соответствующие рекомендации по качеству. А пока академик посоветовал выбирать известные марки крупных производителей.

Ранее участники молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов.