В Еврокомиссии выразили обеспокоенность новыми санкциями против России, которые подготовили американские конгрессмены.

Об этом заявил представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, у Евросоюза есть «опасения в связи с американскими мерам в отношении России», передает Bloomberg.

Ранее стало известно, что ЕС в среду обсудит возможный ответ на планы американской администрации ввести новые ограничительные меры против России. Брюссель хочет добиться гарантий того, что ограничения не повредят работе европейских компаний.

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.