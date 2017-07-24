Киргизии угрожали ракетными ударами из-за присутствия на территории страны базы ВВС США. Об этом на пресс-конференции в Чолпон-Ате заявил президент республики Алмазбек Атамбаев.

По словам Алмазбека Атамбаева, ряд стран предупреждали Киргизию о том, что при необходимости могут нанести ракетный удар по расположенной на их территории авиабазе США. Он отметил, что такая угроза сохранялась вплоть до 2014 года.

«Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности», — цитирует Атамбаева «Федеральное агентство новостей».

Глава Киргизии отметил, что в том числе и из-за угрозы ракетных ударов было принято решение о закрытии американской авиабазы. Она функционировала в аэропорту Бишкека с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.