Федеральный проект под названием «Форсайт-флот–2017: Якутск — генератор форматов развития» начал свою работу в Якутске. Более 150 человек, среди которых представители общественных движений, науки, бизнеса и власти из российских регионов и зарубежных стран, станут участниками этого мероприятия.

Цель проекта — создание образа Якутска 2032 года как урбанистического центра Севера с инновационной инфраструктурой и стартап-культурой. Дискуссии будут проходить на борту лайнера «Демьян Бедный». В них примут участие представители ООН, Агентства стратегических инициатив и Минвостокразвития РФ.

Как отмечает ИА SakhNews, подобные проекты АСИ проводит ежегодно начиная с 2012 года. В частности, во время форсайт-флота была выработана концепция Национальной технологической инициативы, чемпионат World Skills и Атлас будущих профессий.

Территории опережающего развития, к примеру, стали создаваться по итогам форсайта на реке Лене, который прошел в 2014 году.