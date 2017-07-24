По данным исследования, проведенного газетой Financial Times (FT) и консалтинговой компанией Equilar, главы крупнейших американских банков зарабатывают в 2,1 раза больше своих коллег из Европы.

По словам руководителя отдела корпоративного управления в Aberdeen Asset Management Пола Ли, в Европе еще живы воспоминания о выделении миллиардов евро бюджетных средств на спасение крупных финансовых компаний, в то время как в США этого нет. Кроме того, в Америке нет ограничений по заработной плате для генеральных директоров, в отличие от Европы.

В Соединенных Штатах в 2016 году четыре СЕО банков заработали свыше $20 млн, в свою очередь, максимальная зарплата руководителя европейской финкомпании составила $14 млн.

Эксперты связывают такую ситуацию с высокой доходностью банков в США относительно европейских. В прошлом году чистая прибыль американских банков в среднем была в семь раз больше прибыли банков Европы.

FT приводит в пример двух руководителей аналогичных банков, BNP Paribas и JPMorgan. Так, председатель совета директоров JPMorgan Джейми Даймон заработал в минувшем году на $24 млн больше, чем руководитель BNP Жан-Лоран Боннафе.