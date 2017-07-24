Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов сообщил «Известиям», что на основании сведений пользователей антивируса компании можно сделать вывод, что майнеры — очень распространенное вредоносное ПО.

«Среди наших российских пользователей 6% в 2017 году подверглись атакам с целью установки майнеров, что делает это достаточно распространенным типом зловредного ПО, — рассказал Иванов. — Основная угроза от такого вредоносного ПО — оно нагружает систему, используя вычислительные мощности устройства, что может снижать его производительность».

Кроме того, эксперт уточнил, что механизмы распространения и нелигитимной установки такого вредоносного ПО являются стандартными.

«Это, например, рассылка электронных писем с вредоносным вложением, посещение зараженных сайтов и так далее. Продукты «Лаборатории Касперского» проактивно детектируют такое вредоносное ПО», — предупредил Иванов.

Ранее в пресс-службе «Лаборатории Касперского» «Известиям» сообщили, что эксперты лаборатории выцепляют статистику вируса для скрытого майнинга Bitcoin.

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью RNS отметил, что в Москве до 30% всех компьютеров заражены вирусом, позволяющим скрыто майнить (добывать с помощью вычислительных мощностей) биткоины.

«Знаете, какой сейчас самый распространенный и самый опасный вирус? Это вирус, который вскрывает ваш сервер и ставит на него программу майнинга Bitcoin. Если вы поговорите с «Лабораторией Касперского», они вам скажут, что из 20 млн компьютеров в Москве заражено 20–30%... Современные вирусы вообще стараются ничего не портить. Когда у вас миллионы коров, не надо их резать, их надо доить», — рассказал Клименко.