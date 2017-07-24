Малый артиллерийский катер «Махачкала» и приданные суда обеспечения вернулись из 25-дневного похода в пункты базирования — Астрахань и Махачкалу.

Корабли Каспийской флотилии выполняли ряд задач, обеспечивающих безопасность морской экономической деятельности. Поход территориально проходил в центральной и южной частях Каспийского моря. Как сообщает Астрахань 24, за время похода корабли провели более 50 учений, а также прошли почти 3 тыс. км.

Среди проведенных мероприятий можно выделить направленные на стрельбу из артиллерийской установки по морским целям, отработку действия во время атаки оружием массового поражения, а также взаимодействие в ходе совместного маневрирования и управления отрядом кораблей.