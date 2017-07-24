Банк ВТБ24 выплатил пострадавшим вкладчикам банка «Югра» 26 млрд рублей (40%) страхового возмещения.

Об этом заявила пресс-служба кредитной организации.

К 24 июля в офисы ВТБ24 обратились 30,6 тыс. человек, сообщает банк на своем сайте.

При этом, большая часть выплат пришлась на Приволжский федеральный округ, где на страховые возмещения ушло 6,2 млрд рублей.

ВТБ24 является банком-агентом Агентства страхования вкладов, в связи с чем на него легли обязательства по возмещению вкладчикам обанкротившейся кредитной организации «Югра».