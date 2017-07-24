В Тюменской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» завершается ремонт нескольких участков, среди которых трасса Тюмень–Каменка. Более чем на 90% выполнены работы на подъездах к селу Перевалову и к деревне Посохова, на магистрали Перевалово–Ушакова. Закончилось обновление дороги Гусево–Зубарево–Перевалово.

В Тюменском районе приведено в порядок 16 объектов, среди которых — улица Центральная в селе Каскара, улица Герцена в поселке Боровском, улица Молодежная в селе Кулакове, Казачья в селе Каменка, пишет megatyumen.ru. Проект «Безопасные и качественные дороги» предполагает в 2017 году ремонт 267 участков в Тюменской агломерации общей протяженностью 240 км. Срок завершения всех работ — 1 ноября.