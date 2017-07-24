За последнюю неделю число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 801 тыс. до 803 тыс. человек. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила пресс-служба Минтруда.

«С 12 по 19 июля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3% и составила 803 342 человека», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что с 5 по 12 июля численность безработных граждан снизилась на 1,1% и составила 801 128 человек.

Сейчас рост числа безработных отмечается в Севастополе, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, а также в других регионах.