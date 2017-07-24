Американский лидер Дональд Трамп сравнил изменение политической жизни в Вашингтоне с прочисткой канализации, об этом он написал в своем Twitter.

«Лозунг «осушить болото» нужно было бы поменять на «прочистить канализацию». Всё намного хуже, чем можно было предположить», — написал он, отметив, что начинается всё с ложных новостей.

Drain the Swamp should be changed to Drain the Sewer - it's actually much worse than anyone ever thought, and it begins with the Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2017

Под девизом «осушить вашингтонское болото» Трамп впервые после выборов обратился к американскому народу. Он обещал радикально изменить политическую жизнь в Вашингтоне.