Трамп сравнил ситуацию вокруг политического мира в США с канализацией
Американский лидер Дональд Трамп сравнил изменение политической жизни в Вашингтоне с прочисткой канализации, об этом он написал в своем Twitter.
«Лозунг «осушить болото» нужно было бы поменять на «прочистить канализацию». Всё намного хуже, чем можно было предположить», — написал он, отметив, что начинается всё с ложных новостей.
Под девизом «осушить вашингтонское болото» Трамп впервые после выборов обратился к американскому народу. Он обещал радикально изменить политическую жизнь в Вашингтоне.