Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в понедельник в полдень Владимир Путин начал вести телефонные переговоры в «нормандском формате» с главами Германии, Франции и Украины. Российский лидер общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко.

Песков отметил, что такие разговоры обычно длятся долго и являются довольно сложными, так как разговаривают четыре человека.

По итогам телефонного разговора будет традиционно представлена информация, добавил представитель Кремля.

За всё время это уже пятые телефонные переговоры «нормандской четверки», о которых лидеры стран договорились лично в ходе саммита G20 в Гамбурге. Предполагается, что основной темой обсуждения станет проблема реализации Минских договоренностей.