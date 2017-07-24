Врач Ульяновской детской клинической больницы за вознаграждение в 3 тыс. рублей обещал не разглашать информацию о том, что мать уронила ребенка на прогулке.

По данным прокуратуры Ульяновской области, 25 мая прошлого года девятимесячную девочку доставили в медучреждение с травмой головы. Как оказалось, ребенка уронила мать во время прогулки. Врач-нейрохирург начал запугивать женщину, что теперь семью поставят на учет в органах опеки. За свое молчание он требовал 3 тыс. рублей, сообщает 1ul.ru.

Медика удалось задержать в ходе оперативного эксперимента. Дело прокуратура передала в суд, который назначил врачу наказание в виде штрафа размером в 20 тыс. рублей. Районное ведомство с приговором не согласно, оно требовало штраф в размере 100 тыс. рублей и отстранение от медицинской деятельности на один год. Приговор будет обжалован.