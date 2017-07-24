Сотовый оператор «МегаФон» готов обратиться в суд, чтобы оспорить требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить плату за роуминг в России в течение 14 дней. Об этом сообщила операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова.

«Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке», — цитирует Серебряникову ТАСС.

Также она отметила, что изменение цен на связь в поездках по России займет достаточно долгий период. Серебряникова отметила, что в Евросоюзе такой процесс занял годы.

Ранее ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов страны о необходимости выровнять цены на связь внутри домашнего региона и при поездках по России. Операторам предлагается в течение 14 дней изменить условия своих тарифов и уведомить об изменениях абонентов.