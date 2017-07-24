Мосгорсуд признал законным продление ареста счетов третьих лиц в банке ВТБ24 на общую сумму $16 млн. По мнению следствия, денежные средства были получены коррупционным путем полковником МВД Дмитрием Захарченко.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 8 сентября срок ареста счетов в ВТБ24, открытых на имя родственницы подозреваемого Лилии Горшковой. Она в суде пояснила, что денежные средства передала ей девушка задержанного полковника Анастасия Пестрикова. Она, в свою очередь, заявила, что деньги принадлежат ее отцу.

Как передает «РИА Новости», сам Дмитрий Захарченко отрицает, что передавал указанные деньги Пестриковой, Горшковой или кому-либо еще. Напомним, он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры подозреваемого было обнаружено более 9 млрд в разной валюте.