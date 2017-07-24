Жители Благовещенска жалуются на активизацию змей этим летом. Выказываются опасения, что может повториться ситуация прошлого года, когда змеи появлялись на набережной Амура и даже в центре города.

По словам доцента кафедры биологии БГПУ Ивана Черемкина, которые приводит ИА «Амур.инфо», змеи всегда жили и будут жить в окрестностях Благовещенска из-за характера местности. Больше всего их в районе села Верхнеблаговещенского, поскольку там скалистая местность.

Змеи выползают к людям из-за дождей и с понижением температуры. Они греются на солнце и охотятся. Лишь осенью они мигрируют в места своего обитания. В августе и сентябре их численность повышается в связи с приплодом.

Как уточняет агентство, в Приамурье обитает семь видов змей. Из них четыре вида — ядовитые. Это три вида щитомордника и сахалинская гадюка.