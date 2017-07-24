23 июля, в воскресенье, 12-летний мальчик катался на надувном матрасе на Павло-Очаковской косе в Ростовской области, когда его унесло в море.

Ребенок уплыл от берега достаточно далеко от берега. Внезапно поднялся сильный ветер, и мальчика стало уносить в море. Самостоятельно вернуться на сушу 12-летний житель Ростова не смог, сообщает RostovGazeta.

Ребенка, дрейфующего в шторм на матрасе, заметили сотрудники спасательной службы. Им удалось выловить незадачливого купальщика и доставить к берегу на катере. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.