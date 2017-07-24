Центральному банку России следует и дальше продолжать зачистку финансового рынка от недобросовестных учреждений. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.

Глава Совфеда отметила, что руководству ЦБ досталась очень непростая ситуация: следить за тем, чтобы банки работали стабильно в условиях, когда отдельные игроки финансового рынка «допускают нарушения и занимаются выводом капитала».

«Когда уже очевидно, что банк не может нормально функционировать, тогда Центробанком принимается решение об изъятии лицензии, санации и других форматах», — отметила Матвиенко.

«Моя позиция, что Центробанк действует правильно. И я думаю, что и дальше нужно продолжать работу по зачистке финансового рынка от недобросовестных финансовых учреждений», — цитирует главу Совфеда «Финмаркет».