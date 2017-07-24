Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об усилении группировки российских войск у границ Украины. Он заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает нужным.

«Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным», — сказал он журналистам в понедельник, 24 июля.

За конкретикой по данному вопросу он посоветовал обратиться в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Россия концентрирует военные силы у границы с Украиной.