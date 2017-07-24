Кремль объявит имя нового посла РФ в США в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.

«Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным», – сказал Песков журналистам.

Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк накануне вернулся из Вашингтона в Москву. Его обязанности до приезда нового посла будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.

Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост нового посла России в США, однако одобрил ли эту кандидатуру президент, пока неизвестно.