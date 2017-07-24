В Благовещенске у центральной библиотеки установили тренажеры. Авторы проекта — общественная организация «МотоПатриот» и городская информационная библиотечная система. Он реализован на муниципальный грант.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», «Территория спортивного интеллекта» представляет собой площадку с уличными тренажерами и книжный шкаф со специальной литературой по физкультуре и спорту, правильному питанию и здоровому образу жизни.

Таким образом, как отмечают авторы проекта, любой желающий сможет узнать о занятиях гимнастикой и сразу попробовать их выполнить.

Кроме того, на площадке будут проводиться интерактивные мероприятия и показательные выступления ведущих спортсменов Амурской области.