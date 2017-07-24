Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, в соответствии с которым автосалонам в России предоставляется возможность при продаже регистрировать госномера автомобилей в электронном виде. Проект закона внесло в правительство Министерство внутренних дел РФ (МВД).

Документ носит название «О государственной регистрации транспортных средств». Он предоставит возможность россиянам получать госномера при покупке новой машины не в ГИБДД, а прямо в автосалоне, который затем самостоятельно напечатает номера и выдаст их автовладельцу, пишет «Коммерсант».

Эту услугу предлагается сделать платной. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит предельную верхнюю планку цен, сообщает «Ридус».

Автовладельцы также смогут зарегистрировать транспортное средство дистанционно, сообщает «Федеральное агентство новостей».

При покупке новой машины у автодилеров у клиентов также появится возможность выбрать сочетание букв и цифр в госномере. Кроме того, упростится регистрация проблемных автомобилей, у которых идентификационные номера съедены коррозией.