Возбуждено уголовное дело о незаконной свалке на Урале, которая нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 850 млн рублей.

Об этом информировало управление следственного комитета по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды», – цитирует сообщение «РИА Новости».

В правоохранительных органах считают, что на территории Билимбаевского лесничества долгое время складировали отходы производства и потребления, что привело к нанесению существенного ущерба окружающей среде. Непосредственному виновному организации свалки грозит наказание до пяти лет лишения свободы.