Президент России Владимир Путин поздравил лидера республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 60-летием и пожелал успехов в работе, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Уточняется, что также Путин и Мирзиеев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в плане реализации итогов государственного визита узбекского лидера в Россию.

Ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму, в которой отметил, что российская сторона высоко ценит настрой Узбекистана на развитие отношений двух государств.

Российский президент также пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов.