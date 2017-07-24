Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института удалили раковую опухоль весом 37 кг. Пациент благополучно перенес операцию и был выписан домой.

Сообщается, что образование липосаркомы в брюшной полости у местного жителя началось три года назад. Позже врачи диагностировали у него забрюшинную опухоль. За три года вес больного увеличился на треть, а размер опухоли составлял примерно 60 на 60 см.

Как передает «Лента.ру», в операции участвовали хирург, четыре ассистента, а также пластический хирург. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств федерального бюджета. Из-за веса и размера липосаркомы у пациента изменилась анатомия брюшной полости. Правую почку и тонкий кишечник медики вернули на место, после чего к работе подключился пластический хирург.