На строящемся стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону завершился посев травяного покрытия на футбольном поле. Всходы ожидают через пару недель.

400 кг семян высадили в состав из торфа и песка. Через 6–8 недель газон для укрепления покрытия прошьют 20 млн искусственных травинок. Как сообщает RostovGazeta, под газоном установят систему отопления и полива.

Сейчас на стадионе монтируется настил трибун, производится устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Кроме того, внутри здания идет монтаж подвесных потолков, лифтов, эскалаторов, а также дверей и оконных систем.