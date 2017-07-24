Евро достиг на торгах «Московской биржи» психологического рубежа в 70 рублей, обновив максимальный показатель с 16 ноября прошлого года. При этом доллар превысил 60 рублей.

Отмечается, что ослабление рубля обусловлено слабостью нефтяного рынка, где, несмотря на позитивные прогнозы и договоренности ОПЕК, цены по-прежнему демонстрируют слабый рост. Также одним из факторов падения российской валюты стали геополитические риски.

По состоянию на 13:10 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,46%, до $48,28 за баррель.