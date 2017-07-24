Заместитель министра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман заявил, что перед ним сейчас стоит задача увеличить количество туристов из России до 5 млн человек.

По словам министра, государство на юго-западе Азии рассчитывает в ближайшие годы закрыть ущерб предыдущих лет, а именно 2016 года, когда россияне практически не приезжали в Турцию. Для этого турецкие власти усиленно работают над обеспечением безопасности, в частности проводят два раза в год технические совещания с РФ, где обсуждают меры для снижения числа аварий при перевозках туристов.

Яйман отметил, что Турция хотела бы, чтобы их страна ассоциировалась у туристов не только с пляжным отдыхом, передает «РИА Новости».

«У нас богатейшая страна в плане истории, культурных достопримечательностей, гастрономического туризма. Мы разрабатываем кампании по продвижению нашего регионального турпродукта и надеемся, что нам удастся сломать стереотип Турции как страны только пляжного туризма», –– сказал министр.

В прошлом году русско-турецкие отношения были подорваны в связи со сбитым в Сирии российским бомбардировщиком турецким истребителем. По указу президента РФ Владимира Путина были запрещены чартерные рейсы в Турцию, что принесло огромные убытки турецкому туризму. Спустя некоторое время после письма президента Турции российскому лидеру с извинениями перелеты возобновились.