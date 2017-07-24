Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила за возобновление диалога между парламентариями России и США.

«Мы не оставляем надежды на такой диалог и открыты к нему», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что Россия была бы рада приезду американских конгрессменов на Ассамблею Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то, что США не входит в эту организацию.

«США не являются членами МПС, но мы бы приветствовали приезд делегации конгресса США на ассамблею. Они могли бы приехать в качестве наблюдателей», — отметила Матвиенко.

Также председатель СФ рассказала о возможности внесения изменений в законодательство РФ по противодействию иностранному вмешательству.

«Пока никаких конкретных предложений нет, и, может быть, необходимости в таких изменениях нет», — сказала спикер СФ, отвечая на вопрос «Известий».