Обследованием дорожного покрытия вантового моста через бухту Золотой Рог займется специально созданная рабочая группа. Эксперты филиала АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург» будут выяснять причины быстрого деформирования асфальтобетонного покрытия на Золотом мосту. Они полагают, что на состояние моста отрицательно влияет текущий ямочный ремонт и попытаются понять почему.

После ливней, которые прошли во Владивостоке на прошлой неделе, автомобилисты вновь заметили ямы и трещины на мосту. А между тем ремонт покрытия проводят несколько раз за сезон. В апреле 2016 года Приморская администрация заключила с АО «Спецсу» долгосрочный контракт на два года на содержание моста, сумма которого составила 800 млн рублей.

Сильные дожди «смывают» покрытие с моста третий год подряд, причем на одних и тех же участках между двумя пилонами.

Как сообщает ИА PrimaMedia, русловый пролет Золотого моста сделан из металлических панелей. На них уложен специальный изоляционный слой. Сейчас он деформирован, и мост нуждается в срочном ремонте.

Эксперты говорят, что для самого Золотого моста угрозы нет, поскольку он сделан с большим запасом прочности. Однако, если не будет сделан капитальный ремонт, по нему невозможно будет ездить.