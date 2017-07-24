Самая масштабная в 2017 году внезапная проверка боевой готовности частей ВВС и ПВО, а также других подразделений Восточного военного округа (ВВО) стартовала в Бурятии и Забайкалье в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В проверке принимают участие до 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники.

«В мероприятии задействованы соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В ходе проверки будет оценена способность соединений ВВО и органов военного управления выполнить поставленные задачи в установленные сроки, передает телеканал «Звезда».

Практическая часть проверки пройдет в Забайкальском крае на территории учебно-тренировочного комплекса округа Цугол.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14–20 сентября. В них будут задействованы около 3 тыс. российских военных и 280 единиц техники. Общее число военнослужащих не превысит 13 тыс. человек.