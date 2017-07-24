На острове Кижи в Карелии в субботу 22 июля пожилому туристу из Германии стало плохо, понадобилась квалифицированная помощь медиков.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Росгвардии на острове, где вневедомственная охрана постоянно охраняет Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Сотрудники МЧС сообщили, что плохо стало одному из туристов, который оказался гражданином Федеративной Республики Германия 1938 года рождения, сообщает ИА «Карелinform».

На служебном катере Росгвардии мужчину в сопровождении жены и фельдшера доставили в поселок Великая Губа, а оттуда в Медвежьегорскую ЦРБ, где больной находится до сих пор.