С 3 августа работавшие в 2016 году пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере. Перерасчет производится автоматически, изменения коснутся 250 тыс. человек. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме, пишет ИА «Башинформ».

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, размер прибавки в августе в каждом случае индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов.

Повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» для мужчин и женщин позволит сократить трансферы из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн рублей. Такие расчеты сделали в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина. Кроме того, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в России на 5 млн человек.