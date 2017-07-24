Работы по сборке арок автомобильной и железнодорожной частей Керченского моста находятся на завершающей стадии. Об этом сообщили в инфоцентре генерального подрядчика строительства «Крымский мост».

В настоящее время после сборки арки с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм под железнодорожную часть моста ведутся работы по обустройству арки эксплуатационными системами, сообщает «РИА Новости». Под автомобильную часть моста проводится сборка арки с жесткой затяжкой с ездой понизу. Согласно тексту сообщения инфоцентра, «готовность обеих арок составляет более 90%». Стойки железнодорожной части фарватерных опор уже оснащены ригелями — металлическими конструкциями, длина каждой из которых равняется 25 м, а вес — 270 т. Предназначены они для объединения стоек и равномерного распределения нагрузки от арочных пролетов.

Как сообщает телеканал «360», сейчас ведется подготовка к монтажу ригелей на опорах, которые должны принять автодорожную арку моста. Они тяжелее и больше тех, которые стоят на фарватерных опорах, вес каждого составляет 400 т.

Как сообщает RNS, строительство моста через Керченский пролив ведется по всей его 19-километровой длине. К настоящему времени уже полностью готовы 349 опор из 595 проектных. Кроме того, укреплено 77 тыс. т пролетных строений из более чем 230 тыс. т. Погружено более 5,6 тыс. свай трех типов из запланированных почти 6,7 тыс.