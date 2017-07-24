Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству рекомендовал СФ отклонить закон, отменяющий бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в комитете.

«Мы полагаем, что принятие закона в результате приведет не к удешевлению, а к подорожанию билетов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который позволяет авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам. Каждый авиаперевозчик сможет сам решать, брать плату с пассажиров за багаж по билетам, не подлежащим возврату, или нет.