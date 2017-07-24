Комитет СФ предложил отклонить закон об отмене бесплатного багажа
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству рекомендовал СФ отклонить закон, отменяющий бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в комитете.
«Мы полагаем, что принятие закона в результате приведет не к удешевлению, а к подорожанию билетов», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который позволяет авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам. Каждый авиаперевозчик сможет сам решать, брать плату с пассажиров за багаж по билетам, не подлежащим возврату, или нет.