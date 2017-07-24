В Казани завершился первый в истории российский этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который посетили 90 тыс. зрителей. Мероприятие прошло в столице Татарстана с 22 по 23 июля.

Соревнования прошли в акватории Казанки, ограничителями стали улица Сибгата Хакима, Кремлевская дамба, Кремлевская набережная и мост Миллениум. 22 июля состоялись квалификационные полеты, а 23 июля прошли финальные этапы гонки.

Именно на Кремлевской набережной собрались многочисленные зрители, чтобы посмотреть на соревнования самолетов, которые разгоняются до 370 км/ч. Многие участники нервничали и совершали ошибки, сбивая надувные ограничители. Однако были и пилоты со стальными нервами: так канадец Пит Маклауд установил рекорд трассы, стремительно пролетев над Казанкой за 54,562 секунды.

Как сообщает ИА «Татар-информ», победитилем российского этапа в категории Master стал американец Кирби Чемблисс, Пит Маклауд пока только на второй строке, хотя был награжден призом за самый быстрый круг квалификации. На третьем месте — американец Макйл Гулиан. Сообщается, что Red Bull Air Race вернется в Казань в 2018 и 2019 годах. Следующий же этап гонки состоится в Португалии в городе Порту в начале сентября.