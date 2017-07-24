В одном из подразделений алмазодобывающей компании «Алроса» в центре Москвы проходят следственно-оперативные действия, в ходе которых производится выемка документации.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного ранее уголовного дела, пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. По информации источника, также задержан сотрудник службы безопасности. Иных подробностей пока не приводится.

Компания «Алроса» является крупнейшим производителем алмазов во всем мире. За 2016 год объем добычи компании составил 37,2 млн карат. В денежном эквиваленте продажи необработанных алмазов «Алросы» в прошлом году составили $4,375 млрд.