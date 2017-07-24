Уже в пятый раз за 2017 год во Владивосток заходит один из самых красивых круизных лайнеров в мире — Costa Victoria. Этот визит станет для судна последним в этом году.

На борту лайнера находится около 2 тыс. туристов из Южной Кореи. Он пришел во Владивосток из сингапурского Сокчо, оттуда проследует к берегам Японии, в порт Канадзава, а затем в Пусан.

Во Владивостоке туристов ждет насыщенная туристическая программа. Они познакомятся с основными достопримечательностями и посетят культурные объекты.

Как отмечает ИА PrimaMedia, до конца года Владивосток посетит еще один крупный круизный лайнер — Ocean Dream. Он заходит в приморскую столицу в первый раз в 2017 году. Его появление ждут в следующий понедельник, 31 июля.

Ранее «Известия» писали о том, что в этом году круизные лайнеры будут заходить во Владивосток в два раза чаще, чем обычно. Только корейский оператор Costa Group Asia подтвердил шесть визитов в Приморье.