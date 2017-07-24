В Уфе после гибели врача-травматолога возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, мужчина прикоснулся руками к забору вокруг стройки и получил удар электрическим током, от чего скончался на месте, передает «МедиаКорСеть». Изоляция электрокабеля, который проходил под забором, перетерлась. Металлическое ограждение соприкасалось с проводом и было под напряжением. Строительные рабоы приостановлены. Земельный участок находится в аренде у ООО «Строитель Групп».

Как ранее сообщали «Известия», 18 июля 44-летний мужчина и его супруга приехали смотреть, как идет строительство их новой квартиры в многоквартирном доме. По словам очевидцев, никаких надписей о смертельных последствиях прикосновения к забору в этом месте не наблюдалось. Был вывешен лишь плакат, который предупреждал об опасности прохода на стройку. При этом площадка находится в центре жилого микрорайона, через нее постоянно ходят люди.