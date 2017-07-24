СУ СК по Тверской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащей работы медицинского персонала во время критического состояния несовершеннолетнего пациента.

Установлено, что в начале феврале текущего года ребенок попал из реанимационного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения больницы скорой медицинской помощи в реанимационное отделение ГБУЗ Детская городская клиническая больница № 1 в состоянии комы.

К концу месяца его состояние ухудшилось и произошла остановка сердца. При этом медики не смогли оказать ему соответствующую помощь ввиду недостаточной квалификации персонала больницы.

«В рамках расследования уголовного дела изъята медицинская документация из ГБУЗ СМП и ДГКБ 1, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, в Министерство здравоохранения направлены запросы», –– говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.