Корабли второй военно-морской группы НАТО вошли в одесский порт. Об этом сообщили на странице ВМС Украины в Facebook.

В сообщении отмечается, что корабли прибыли с визитом в понедельник, 24 июля. В группу вошли фрегат ВМС Турции Yildirim и эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunca. Программа пребывания кораблей в Одессе предусматривает протокольные встречи экипажей кораблей с органами власти и командованием ВМС Украины, а также с украинскими военными моряками. Как сообщает телеканал «Звезда», корабли будут открыты для посещения.

Визит группы кораблей Североатлантического альянса продлится до 27 июля.