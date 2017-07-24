Более 200 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в Охинском районе на севере Сахалина. Он бушует на территории площадью более 3 тыс. га. С огнем также борются четыре вертолета с емкостями для воды и 47 единиц техники. Возгорание возникло в начале июля при прохождении сухой грозы.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, тушение огня осложняет сильный порывистый ветер и жаркая погода — температура воздуха иногда превышает 30 градусов. Синоптики обещают осадки лишь к середине недели.

Кроме того, пожар бушует в районе торфяных болот, куда наземная техника проходит с трудом. Сухая лиственница, как говорят пожарные, «горит как порох», передает ИА SakhalinMedia.

В областном минлесхозе утверждают, что угрозы населенным пунктам нет.