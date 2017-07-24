В Энгельсе судебный пристав назначил штраф местному жителю Егишу Ерояну, который до сих пор не передал львицу Майю в зоопарк. Ранее должник был объявлен в розыск, так как дома его застать не смогли. В настоящее время решается вопрос о транспортировке животного. Ранее хозяин хищницы заявил ИА «Взгляд-инфо», что будет обжаловать постановление энгельсского суда в Верховном суде.

Как ранее писали «Известия», в зоопарке Пензы готовы принять львицу Майю. Специалисты управления Россельхознадзора обещают проконтролировать прибытие животного в город и постановку ее на карантин.

Внимание к Майе было приковано после нападения на ребенка. Районный суд Энгельса вынес решение об изъятии животного у его владельцев — семьи Ероян. Хозяева Майи планировали передать ее в Крымский парк львов, посчитав условия содержания лучшими, чем в Пензенском зоопарке. Напомним, львица напала на ребенка 24 апреля в Энгельсе. Мальчик был госпитализирован.